Правоохранители сообщили о разоблачении на Закарпатье бывшего командира батальона, который в течение двух лет оформлял подчиненной выплаты за якобы прохождение службы. В результате фиктивной службы военнослужащая незаконно получила более 1,5 млн гривен.

Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в Нацполиции.

По данным правоохранителей, комбат утверждал, что военнослужащая выполняет его особые поручения, поэтому ее отсутствие в воинской части, дислоцированной на Закарпатье, не вызывало подозрений.

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Несмотря на то, что военнослужащая фактически не проходила службу, ей продолжали начислять зарплату и дополнительное вознаграждение. В результате она незаконно получила более 1,5 млн гривен, сообщили правоохранители.

В Офисе генпрокурора сообщили, что 31-летняя военнослужащая фактически находилась дома, не выполняя служебных обязанностей. Она периодически приезжала в воинскую часть, создавая видимость прохождения службы.

Нарушение было выявлено в ходе расследования иной преступной деятельности бывшего командира. В феврале 2025 года в суд уже был направлен обвинительный акт в отношении него по факту вымогательства неправомерной выгоды у военнослужащих за то, чтобы не отправлять их в район боевых действий.

Бывшему командиру и военнослужащей сообщено о подозрении. В суд поданы ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения.

За содеянное им может грозить до 10 лет лишения свободы.