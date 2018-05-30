Фигурантам дела о смертельном ДТП в Харькове продлили арест

Елена Зайцева и Геннадий Дронов останутся под стражей до 28 июля

В среду, 30 мая, Киевский районный суд Харькова продлил арест фигурантам дела о смертельном ДТП в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову.

Как сообщает NewsRoom, Зайцева и Дронов останутся под стражей без права внесения залога до 28 июля.

Адвокат подозреваемой заявила, что не возражает против такого решения в связи с резонансом вокруг дела. Защитник второго фигуранта назвал вердикт нарушением права на презумпцию невиновности.

Суд объявил перерыв до 5 июня. В этот день допросят трех свидетелей: нарколога и лаборанта, которые брали кровь у Зайцевой после аварии, а также сотрудника автосалона Lexus.

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Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов отказался давать показания.