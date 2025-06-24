Хищение средств Минобороны. Фигурантка разоблачила сообщников, государству вернули более 42 млн грн

Одна из подозреваемых по делу о хищении 42 миллионов гривен Минобороны согласилась на сделку со следствием и предоставила информацию о других участниках схемы. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в 2022 году организованная группа лиц незаконно завладела более 42 миллионами гривен, которые Минобороны перечислило одному из предприятий на закупку товаров военного назначения. Впоследствии эти средства были легализованы через финансовые операции.

Одна из участниц коррупционной схемы признала свою вину, дала показания против соорганизаторов и заключила сделку с прокурором.

В рамках дела на счета предприятия, через которое выводили средства, наложили арест, а деньги передали в управление АРМА. Впоследствии суд принял решение конфисковать 42,4 миллиона гривен в пользу государства.

Шевченковский районный суд Киева утвердил соглашение и признал женщину виновной по двум статьям Уголовного кодекса. Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы, освободив ее от его отбывания с испытательным сроком в три года.

Письменное согласие на утверждение соглашения предоставлено Министерством обороны Украины.