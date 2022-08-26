Россияне заканчивают подготовку к псевдореферендумам на оккупированных территориях — украинская разведка 26 августа, 18:08 По данным украинской разведки, даты проведения псевдореферендумов могут быть разными. (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты почти закончили подготовку к фейковым «референдумам» на временно оккупированных территориях Украины, но даты так называемых «голосований» могут быть разными.

Об этом сообщи спикер ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

По данным украинской разведки, оккупанты уже создали избирательные штабы, оперативные штабы, составили списки избирателей и создали избирательные комиссии. Скибицкий уточнил, что речь идет о временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

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«То есть, все процессы, которые касаются подготовки к „референдуму“, почти завершены», — сказал Скибицкий.

Также, по его данным, даты проведения псевдореферендумов могут быть разными.

«Например, 11 сентября, когда у них единственный день голосования в РФ. Это могут быть и другие варианты», — добавил Скибицкий.

Ранее российский ресурс Медуза сообщал, что неудачи войск РФ на фронте срывают планы Кремля по проведению псевдореферендумов.

Президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.

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