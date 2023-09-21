C начала года СБУ зафиксировала более 2000 фейковых минирований: РФ вербовала для этого несовершеннолетних

21 сентября, 16:09
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СБУ раскрыла схему РФ по сообщениям о фейковых минированиях в Украине (Фото:СБУ)

СБУ раскрыла схему РФ по сообщениям о фейковых минированиях в Украине (Фото:СБУ)

С начала текущего года Служба безопасности задокументировала более 2000 фейковых минирований как попыток спецслужб РФ расшатать внутреннюю обстановку в Украине.

По данным ведомства, в большинстве случаев информация о псевдоминировании поступала в виде интернет-сообщения с территории России, а также от украинских «абонентов».

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Следствие установило, что для рассылки террористических сообщений российские спецслужбы все чаще привлекают несовершеннолетних детей.

Для вербовки украинских подростков оккупанты используют запрещенную в Украине соцсеть Вконтакте, а также игровые платформы.

На этих ресурсах представители спецслужб РФ «знакомятся» с молодыми пользователями и предлагают им сотрудничество. Очень часто для склонения детей к подрывной деятельности враг применяет методы шантажа и психологических манипуляций, а также предлагает «легкие» деньги.

Перед отправкой сообщений о фейковых минированиях «анонимные террористы» получают от своих российских кураторов перечень «приоритетных» объектов в Украине.

В СБУ рассказали, что украинским спецслужбам удается установить личности фигурантов.

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В Черкассах разоблачили двоих учеников старших классов местной школы, которые в июле этого года сообщили о «минировании» областной военной администрации и городского торгового центра.

По данным следствия, подростки действовали по указанию представителей ФСБ, их завербовали через подконтрольные России телеграмм-каналы.

По этому и другим фактам продолжаются расследования по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности).

Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы. Если злоумышленнику не исполнилось 16 лет, то за совершенное преступление будут отвечать его родители или заменяющие их лица.

1 сентября в Украине было сообщение о минировании всех школ Киева, оно оказалось ложным.

4 сентября полиция Киева получила сообщение о минировании всех средних школ и колледжей столицы, данные не подтвердились.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Фейк Минирование Российская агентура

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