Гауляйтеру РФ в Чернобаевке объявили о подозрении в госизмене

2 июня, 13:46
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До своего «назначения» коллаборант работал на автостанции (Фото:Офис генпрокурора)

До своего «назначения» коллаборант работал на автостанции (Фото:Офис генпрокурора)

Кремлевскому ставленнику во временно захваченной РФ Чернобаевке Херсонской области объявили о подозрении в государственной измене.

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Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Там заявили, что коллаборант добровольно перешел на сторону российских оккупантов, пообещавших ему фейковую должность так называемого «главы» Чернобаевской территориальной громады.

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При этом ранее он работал начальником местной автостанции.

Согласно ч. 5 ст. 111−1 УК Украины (коллаборационная деятельность), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Государственная измена Коллаборант Война России против Украины Чернобаевка

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