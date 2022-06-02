Гауляйтеру РФ в Чернобаевке объявили о подозрении в госизмене 2 июня, 13:46 Цей матеріал також доступний українською До своего «назначения» коллаборант работал на автостанции (Фото:Офис генпрокурора)

Кремлевскому ставленнику во временно захваченной РФ Чернобаевке Херсонской области объявили о подозрении в государственной измене.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Там заявили, что коллаборант добровольно перешел на сторону российских оккупантов, пообещавших ему фейковую должность так называемого «главы» Чернобаевской территориальной громады.

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При этом ранее он работал начальником местной автостанции.

Согласно ч. 5 ст. 111−1 УК Украины (коллаборационная деятельность), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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