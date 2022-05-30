Россияне распространяют фейки об отключении Украиной связи на оккупированных территориях — ЦПД

30 мая, 10:56
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lifecell снова работает в Херсоне и области (Фото:JESHOOTS / пixabay)

lifecell снова работает в Херсоне и области (Фото:JESHOOTS / пixabay)

Российская пропаганда распространяет фейковую информацию о решении Украины отключить оккупированные Запорожскую и Херсонскую области от украинских мобильных операторов и провайдеров Интернета.

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Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации.

«Отключение украинцев от мобильных операторов и провайдеров Интернета — это часть оккупационных действий по проникновению роспропаганды в украинское медиапространство», — говорится в сообщении.

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В Центре также подчеркивают, что провайдеры в Украине подобных отключений не проводят. Если мобильная связь и интернет пропадут, это будет исключительная работа оккупантов.

Напомним, что по предварительным данным, в результате взрыва в оккупированном Мелитополе пострадали три человека: две девушки и мужчина, сообщает РИА Мелитополь.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Запорожская область Херсонская область Российская пропаганда Война России против Украины

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