Борьба с пропагандой. Как распознать фейковые публикации о войне в Украине — эксперт 14 марта, 07:13 Цей матеріал також доступний українською Используя Google Maps, можно выяснить, действительно ли видео снято в том месте, о котором идет речь (Фото:markus winkler / unsplash)

Британское издание BBC опубликовало инструкцию, которая помогает распознавать ложные посты в соцсетях.

Марианна Спринг Специалист по дезинформации, ведущая подкаста Война с правдой

С тех пор, как началась война, мой имейл был завален сообщениями от людей, рассказывающих о вводящих в заблуждение видеороликах. И это касается не только соцсетей — это также спонсируемая пропаганда, распространяющая ложные утверждения в эфире и за его пределами.

Как вы можете обнаружить ложную информацию и остановить ее распространение?

1.

Остерегайтесь старых и вводящих в заблуждение видео

Есть много реальных тревожных видео того, что происходит в разных городах Украины. Но есть и кадры из старых конфликтов и войн, которые становятся вирусными. Часто люди делятся ими не со злого умысла, а потому что они шокированы или даже пытаются помочь. Но это только добавляет хаоса.

Лучший способ выяснить, настоящее видео или нет, — искать подсказки — например, обращать внимание на погоду, дорожные знаки, языки, на которых говорят люди.

Недавно видео вторжения России в Крым и взрыва в Бейруте в 2020 году широко распространялись как кадры нынешней войны.

Используя Google Maps, вы можете также выяснить, действительно ли видео снято в том месте, о котором идет речь. А с помощью обратного поиска изображений, доступного на ряде веб-сайтов, вы можете увидеть, было ли это видео или изображение ранее опубликовано в Интернете. Если да, это самый верный признак того, что материалы были позаимствованы с предыдущих событий.

2.

Кто делится материалами и зачем?

Важно изучить, кто поделился публикацией. Можете ли вы проверить автора, его надежность и достоверность опубликованного материала?

Публикацией фейков могут заниматься люди, желающие на волне «популярности» войны получить активность на своих аккаунтах, или пропагандисты, которые хотят продвигать свои политические нарративы или сеять панику и агрессию.

Фейковый твит "от CNN" / Фото: bbc.com

Именно поэтому важно обращать внимание на тематику и бэкграунд аккаунтов, которые распространяют информацию. Смотрите на аватарку, банальность имени (оно может быть сгенерировано) и длительность пребывания в соцсетях. Также обращайте внимание на сами сообщения и фразы: например, комментарии о том, что пострадавшие от бомбардировок — «актеры», — повторялись снова и снова в одинаковых формулировках от разных аккаунтов, их же повторяли и продвигали российские дипломаты.

3.

Подумайте перед тем, как репостить

Многое из того, что пишут и показывают о войне в соцсетях, пугает. Это вызывает реакцию, и люди часто делятся постами, не проверяя их достоверность. Дезинформация распространяется, потому что она играет на наших эмоциях и наших предубеждениях.

Речь идет не только о негативных эмоциях — иногда обнадеживающие истории также могут стать вирусными. Хотя они могут поднять боевой дух, они способствуют хаосу в сети и затрудняют понимание того, что происходит на самом деле.

Информационная война касается не только социальных сетей. Это битва пропаганд. Так что перед репостами задавайтесь вопросом почему тот или иной источник что-то сообщает и подтверждается ли это доказательствами.

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