ГУР: Буданов работает над уничтожением врага. Реагирует на фейки о своей «смерти» фирменным смехом 19 июня, 10:33 Кирилл Буданов (Фото:Скриншот видео УП/YouTube)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов со смехом реагирует на фейки российской пропаганды о своей «смерти».

Об этом представитель ГУР Андрей Юсов заявил в интервью журналисту Валерию Калнышу.

По его словам, глава украинской разведки работает, занимается планированием и принимает доклады.

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«Кабинет цел. Работает над тем, чтобы раскрывать планы врага и уничтожать его. Все очень хорошо, настроение рабочее. Он в какой-то степени радуется такому вниманию со стороны российской пропаганды. Вы помните фирменный смех Буданова, примерно так и реагирует [на фейки о «смерти"]», — рассказал Юсов.

Роспропаганда запустила фейк о том, что якобы 29 мая ракета попала в здание ГУР, что привело к «серьезному ранению» главы украинской разведки Кирилла Буданова. Также россияне выдумали, что его «вывезли на вертолете на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил в Германию».

Это уже опровергали как в разведке, так и в зарубежных СМИ. Кроме этого, в день «ракетного удара по ГУР» украинская разведка опубликовала видео, на котором ее начальник отметил очередную неудачную попытку террористических действий РФ и пообещал ответ.

Ранее кремлевские пропагандисты безуспешно пытались распространить фейки о «гибели» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других генералов. Их сразу же опровергли, в том числе и сам генерал.