В СНБО опровергли заявления о непричастности российских оккупантов к военным преступлениям в Киевской области
Пустые улицы Бучи 1 апреля, 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
После побега российских оккупантов из Киевской области весь мир увидел их преступления, а заявления РФ о непричастности к убийствам мирных жителей являются ложными.
Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
"ЦПИ при СНБО Украины подтверждает, что после бегства оккупанта из Киевской области весь мир увидел преступления "русского мира", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все доказательства Украины и снимки/видео независимых СМИ мира из Бучи, российское минобороны выставило возражение.
"В частности, там утверждают, что "Выезды из Бучи не перекрывали!"
"Тогда для кого были гуманитарные коридоры?", — спрашивают в ЦПИ.
"Все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта. В то же время РФ опубликовала карты за 02.04.2022, где указано, что оккупанты еще в области", - в очередной раз опровергают в ЦПИ.
"За все время пребывания российских военных в Буче не пострадал ни один местный житель. Фото и видеокадры из Бучи – очередная "постановка" киевского режима для западных СМИ", - говорится в заявлении минобороны РФ.
Вместе с украинской армией в город вошли независимые СМИ. Все фото и видеодоказательства уже опубликованы, подчеркнули в ЦПИ.
В ЦПИ отметили, что оккупанты возили за собой мобильные крематории не только для сокрытия собственных потерь, но и преступлений против мирного населения Украины.
Сообщается, что 5 апреля состоится заседание Совбеза ООН, где будет рассмотрен вопрос убийств в Буче.
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