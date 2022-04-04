В СНБО опровергли заявления о непричастности российских оккупантов к военным преступлениям в Киевской области 4 апреля, 01:51 Цей матеріал також доступний українською Пустые улицы Бучи 1 апреля, 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

После побега российских оккупантов из Киевской области весь мир увидел их преступления, а заявления РФ о непричастности к убийствам мирных жителей являются ложными.

Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.



"ЦПИ при СНБО Украины подтверждает, что после бегства оккупанта из Киевской области весь мир увидел преступления "русского мира", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что все доказательства Украины и снимки/видео независимых СМИ мира из Бучи, российское минобороны выставило возражение.

"В частности, там утверждают, что "Выезды из Бучи не перекрывали!"

"Тогда для кого были гуманитарные коридоры?", — спрашивают в ЦПИ.

"Все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта. В то же время РФ опубликовала карты за 02.04.2022, где указано, что оккупанты еще в области", - в очередной раз опровергают в ЦПИ.

"За все время пребывания российских военных в Буче не пострадал ни один местный житель. Фото и видеокадры из Бучи – очередная "постановка" киевского режима для западных СМИ", - говорится в заявлении минобороны РФ.

Вместе с украинской армией в город вошли независимые СМИ. Все фото и видеодоказательства уже опубликованы, подчеркнули в ЦПИ.

В ЦПИ отметили, что оккупанты возили за собой мобильные крематории не только для сокрытия собственных потерь, но и преступлений против мирного населения Украины.

Сообщается, что 5 апреля состоится заседание Совбеза ООН, где будет рассмотрен вопрос убийств в Буче.

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