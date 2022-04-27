Для прокремлевских СМИ. Оккупанты готовят пропагандистский «пресс-тур» в Мариуполе — украинская разведка 27 апреля, 19:41 Цей матеріал також доступний українською Последствия действий оккупантов в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В уничтоженном оккупантами Мариуполе войска РФ готовят пропагандистский «пресс-тур» для лояльных СМИ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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«В уничтоженном Мариуполе готовится масштабная политическая провокация с попыткой привлечения некоторых западных журналистов. С этой целью для лояльных представителей иностранных СМИ на 28 апреля министерство обороны РФ планирует так называемый „пресс-тур“. Прибытие „журналистов“ на территорию Украины организуется через российский Ростов», — говорится в сообщении ГУР в Telegram.

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Украинская разведка отмечает, что прокремлевским журналистам покажут «альтернативные факты» по защите Мариуполя, а подготовленные оккупантами «свидетели» расскажут, что якобы украинские защитники сами разбомбили город и уничтожили местных жителей.

«Эта акция является органическим продолжением российской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев. Бывшие „визитки Яроша“ и „распятые мальчики“ превращаются в „самоистребленные“ Бучу и Мариуполь», — сообщают в украинской разведке.

Мариуполь заблокирован оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, РФ привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.

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