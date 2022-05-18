Какие фейки российские пропагандисты распространяли об Украине за последние сутки — список от ЦПД 18 мая, 00:50 Цей матеріал також доступний українською Фейки (Фото:memyslfaneye)

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали ряд манипуляций и фейков, которые враг распространял в течение 17 мая.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Facebook.



Пропагандистские СМИ распространяют информацию о том, что ракетный удар по заводу Knauf в Соледаре совершили якобы ВСУ. Это манипуляция, опровергают в ЦПД. Ведь, согласно сообщениям глав Соледара, обстрел происходил с позиций российских войск ракетой "Точка-У".

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Российские пропагандисты также продолжают распространять дезинформацию с целью дискредитировать защитников Украины, распространяя ложную информацию о том, что вроде бы "ВСУ обстреливают позиции ВС РФ из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в дальнейшем возложить ответственность за жертвы среди мирного населения на российскую армию".

Также минобороны России заявили, что "неонацисты полка "Азов" оборудовали казармы в детском саду в н. п. Бороваа, а на территории города разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом в подвальных помещениях силой удерживается гражданское население, в том числе и дети". Это фейк.

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