«Нет логики в деяниях алкоголика». Буданов прокомментировал слухи РФ о своей «смерти» — видео 2 июля, 15:20 Кирилл Буданов (Фото:NV)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, отвечая на вопрос журналистов, как он пережил свою «гибель», ответил- нормально. Он считает, что в этих слухах нет логики.

Об этом он сказал в комментарии Суспільному.

Журналистка телеканала спросила главного разведчика Украины, как он пережил свою «гибель», о которой так активно писали российские пропагандисты. На что он с улыбкой ответил: «Нормально».

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«Ну где можно найти логику? Нет логики в деяниях алкоголика — есть такое выражение. А тут еще и наркоманы, то что скажешь», — сказал Буданов, объясняя, зачем в России запустили этот фейк.

Он процитировал строчку из песни Алкоголизм группы ТИК, где поется: «Нет логики в деяниях алкоголика, водка и пиво тихо делают свое чудо».

Представитель ГУР Андрей Юсов заявлял в интервью журналисту Валерию Калнышу, что Кирилл Буданов со смехом реагирует на фейки российской пропаганды о своей «смерти».

Роспропаганда запустила фейк о том, что якобы 29 мая ракета попала в здание ГУР, что привело к «серьезному ранению» главы украинской разведки Кирилла Буданова. Также россияне выдумали, что его «вывезли вертолетом на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил в Германию».

Это уже опровергали как в разведке, так и в зарубежных СМИ. Кроме этого, в день «ракетного удара по ГУР» украинская разведка опубликовала видео, на котором ее начальник отметил очередную неудачную попытку террористических действий РФ и пообещал ответ.

Ранее кремлевские пропагандисты безуспешно пытались распространить фейки о «гибели» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других генералов. Их сразу же опровергли, в том числе и сам генерал.