Госпогранслужба об «украинской ДРГ» в Брянской области: Страна-террорист во всем пытается обвинить Украину

2 марта, 15:11
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Ситуация на границе Украины с РФ остается полностью контролируемой (Фото:Госпогранслужба)

Ситуация на границе Украины с РФ остается полностью контролируемой (Фото:Госпогранслужба)

В Госпогранслужбе заявили, что не имеют информации о некой «украинской ДРГ» в Брянской области РФ.

Как заявил в комментарии Интерфакс-Украина пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, страна-террорист во всем сразу безосновательно пытается обвинить Украину.

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«То, что сейчас разгоняют российские паблики относительно какой-то „украинской ДРГ“ на территории России, могу отметить — Украина не агрессор, наша основная задача — оборона и защита от страны-оккупанта. Что могло произойти на территории РФ, о чем они заявляют, мне ничего не известно, но страна-террорист во всем сразу безосновательно пытается обвинить Украину», — сказал Демченко.

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Он подчеркнул, что ситуация на границе с РФ остается полностью контролируемой.

«Хотя, конечно, обстановка довольно непростая, что связано в первую очередь с ежедневными обстрелами с территории РФ», — отметил Демченко.

Российская пропаганда до сих пор не предоставила никаких фото или видеодоказательств каких-либо инцидентов на территории Брянской области.

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В украинском Генштабе, опровергая российский фейк, заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал историю про «украинские ДРГ» в России «абсолютно классической» и сознательной провокацией и предупредил, что РФ следует бояться лишь «своих партизан».

Русский добровольческий корпус заявил, что он уже в Брянской области и призвал граждан РФ к бунту.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Пропаганда Фейк Госпогранслужба Украины Брянская область Война России против Украины

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