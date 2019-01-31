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Февральское потепление. Синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни

Вчера, 16:54
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Pixabay

Февраль в Украине начнется с дождей

В ближайшие сутки погоду в Украине определит теплый воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В северных, западных и центральных областях ожидается небольшой дождь местами с мокрым снегом. На остальной территории день пройдет без существенных осадков. В большинстве областей синоптики прогнозируют туман, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах до 6° мороза; днем 0-5° тепла, в Крыму и местами в Приазовье 7-11° тепла.

В Киеве ожидается небольшой дождь, туман, на дорогах гололедица; температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

В субботу, 2 февраля, существенных осадков не ожидается, местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, в восточных областях 2-7° мороза; днем 1-6° тепла. На Закарпатье и в южной части 2 февраля 4-9°, 3 февраля 7-12° тепла.

В Киеве - без существенных осадков, местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3°, днем 3-5° тепла.

 

Теги:   Зима Дожди Прогноз погоды

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