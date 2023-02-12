«Или всех победим, или обоср*мся». Оккупант в перехваченном разговоре говорит, что февраль будет решающим 12 февраля, 19:06 Оккупант в перехваченном ГУР разговоре говорит, что февраль будет решающим (Фото:ГУР МО)

Главное управление разведки (ГУР МО) опубликовало перехват разговора мобилизованного россиянина с женой, где тот говорит, что февраль будет решающим месяцем в войне, и жалуется, что никому не дают отпуск.

«Ребята говорят, что в феврале будет решающий месяц, потому что войска стянули. Наши войска стащили, новую технику повсюду подогнали, хохлы подогнали всюду технику. Будет наверняка решающий месяц. Либо мы всех победим, либо мы обоср*мся, и будет продолжение войны», — говорит жене оккупант.

Видео дня

Мобилизированный россиянин также жалуется, что не может получить отпуск.

«По мобилизованным сказали, через полгода, может, через год отпустят в отпуск, возможно, кого-нибудь, а так до конца военной операции. …Даже контрактников не хотят отпускать. Хочешь правду? В общем, один результат. Ну как, два, есть два пути: один путь — это в гробу, и второй — в конце всей войны, когда она закончится, возможно, приеду», — говорит оккупант.