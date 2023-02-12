«Или всех победим, или обоср*мся». Оккупант в перехваченном разговоре говорит, что февраль будет решающим

12 февраля, 19:06
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Оккупант в перехваченном ГУР разговоре говорит, что февраль будет решающим (Фото:ГУР МО)

Оккупант в перехваченном ГУР разговоре говорит, что февраль будет решающим (Фото:ГУР МО)

Главное управление разведки (ГУР МО) опубликовало перехват разговора мобилизованного россиянина с женой, где тот говорит, что февраль будет решающим месяцем в войне, и жалуется, что никому не дают отпуск.

«Ребята говорят, что в феврале будет решающий месяц, потому что войска стянули. Наши войска стащили, новую технику повсюду подогнали, хохлы подогнали всюду технику. Будет наверняка решающий месяц. Либо мы всех победим, либо мы обоср*мся, и будет продолжение войны», — говорит жене оккупант.

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Мобилизированный россиянин также жалуется, что не может получить отпуск.

«По мобилизованным сказали, через полгода, может, через год отпустят в отпуск, возможно, кого-нибудь, а так до конца военной операции. …Даже контрактников не хотят отпускать. Хочешь правду? В общем, один результат. Ну как, два, есть два пути: один путь — это в гробу, и второй — в конце всей войны, когда она закончится, возможно, приеду», — говорит оккупант.

https://www.youtube.com/watch?v=D8ZzUPs5yL0&ab_channel=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84TV
Редактор: София Лазарова

Теги:   Российские войска Войска РФ Армия России Российские военные Российская армия Мобилизированные ГУР Война России против Украины мобилизация в России

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