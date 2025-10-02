27−28 сентября в Мыстецком Арсенале состоялся ProCheese Awards 2025 — крупнейший фестиваль сырного искусства в Украине. Событие объединило украинских и международных производителей, ведущих экспертов и более 4000 посетителей.

В рамках фестиваля также прошли национальный конкурс на лучший украинский сыр и соревнования за звание лучшего чизмонгера страны.

Организаторы ProCheese Awards 2025 — компания Ardis Group и ProCheese Академия. Фестиваль собрал 36 производителей — от небольших крафтовых семейных хозяйств до известных украинских и международных брендов. Они представили более 200 видов сыра, а также продуктов и напитков, подходящих к нему, знакомя гостей с разнообразием вкусов и сочетаний.

Событие посетили более 4000 гостей. Для них работали сырный маркет и фудкорты, детские зоны и развлечения, проходили мастер-классы от гастроэкспертов и выступление группы KADNAY. В состав жюри национальных конкурсов вошли специалисты из Украины, Великобритании, Франции, Польши и Германии, которые оценивали участников и выбирали лучший сыр и чизмонгера страны по версии ProCheese Awards 2025. Концепцией нынешнего фестиваля стало сочетание искусства моды и сыра, а слоганом — «Твой сыр. Твой стиль. Твой вкус».

Фото: ProCheese Awards

«В этом году мы выбрали тему fashion edition, ведь и мода, и сыр — это о стиле, творчестве и вкусе. Как в моде появляются тренды, так и в сыроварении рождаются новые продукты, новые сочетания, новые вкусовые ощущения. Мы хотели показать, что сыр может быть не только продуктом на полке, но и настоящим культурным явлением, объектом эстетики и вдохновения.

Для украинцев сыр становится новым языком, на котором можно открыть новые страны, а Украину — миру. Это и наши локальные традиции, и современные смелые эксперименты, которые способны удивить даже требовательных гурманов за рубежом. Когда мы говорим о сыре, мы говорим о креативности, аутентичности и уверенности страны в собственном голосе. Именно так мы хотим, чтобы Украину видели и чувствовали по-новому — через призму вкуса, красоты и культуры", — отмечает Оксана Чернова, соучредитель ProCheese Awards, судья международных сырных конкурсов, основательница и тренер ProCheese Академии.

Фото: ProCheese Awards

Национальный конкурс сыра

Фестиваль стал платформой для национального конкурса на лучший украинский сыр. Участие принял 81 сыр от производителей из разных регионов страны, среди них — сыроварни, которые расположены на прифронтовых территориях или были оккупированы во время полномасштабного вторжения. Победителем стал козий сыр «Повня» от фермы-агроусадьбы «Ясна» с Киевщины. А еще 37 сыров получили золотые, серебряные и бронзовые награды.

Оценивание осуществляли сырные эксперты по критериям, соответствующим международным стандартам. Среди судей — Оксана Чернова (Украина), Грегори Жиродон (Франция), Пол Томас (Великобритания/Германия), Ричард Пол (Великобритания), Якуб Мазярчик (Польша).

Фото: ProCheese Awards

Национальный конкурс чизмонгеров

Ключевым событием второго дня фестиваля стал финал конкурса чизмонгеров — профессиональных продавцов сыра: участники соревновались в тестировании и слепых дегустациях, создавали тематические метровые сырные плато и ресторанные подачи сыра, демонстрируя уровень мастерства и креатива. Финал конкурса состоялся согласно мировым практикам международных конкурсов чизмонгеров, где эксперты определили трех победителей. «Золото» получил Богдан Шевлюга — чизмонгер сети магазинов Good Wine. Второе и третье место заняли: Наталья Пальчак из Станиславской сыроварни и Сергей Цымбал из магазина Bad Boy соответственно.

«Есть большой прогресс по сравнению с тем, что я видел на первом фестивале сырного искусства ProCheese Awards 2021. Украинские производители и чизмонгеры уже выходят на уровень европейских коллег», — поделился впечатлениями Грегори Жиродон, судья конкурсов сыра и чизмонгеров.

Фото: ProCheese Awards

Fashion-составляющая фестиваля

В рамках мероприятия состоялся fashion-показ коллекции одежды на сырную тематику «Cheese Couture» от украинских дизайнеров. Победительницей стала Анна Кушнерюк с коллекцией «Микросети сыра», а оценивали работы представители из сфер медиа, культуры, дизайна и искусства, в частности Ирина Татаренко — шеф-редактор журнала и сайта Marie Claire Ukraine, Наталья Лукьянец — фэшн-эксперт, эксперт Украинского культурного фонда, Антонина Белинская — креативный директор и дизайнер бренда TONIA, стилист и художник по костюмам, Марина Лосева — fashion-эксперт.

Фото: ProCheese Awards

Партнеры мероприятия

Отдельным направлением фестиваля стала благотворительность. Партнером мероприятия стал благотворительный фонд Shields Ukraine. Средства, собранные в рамках интерактивов, розыгрышей и других благотворительных активностей, будут направлены на закупку оборудования для оснащения отдела реабилитации одного из медицинских центров Национальной Гвардии Украины.

Генеральным партнером фестиваля стал бренд свежих сыров Lel', а эксклюзивным — Lactalis Ukraine, представленный брендом Président. ProCheese Awards 2025 также поддержала швейцарско-украинская программа Quality FOOD Trade Programme, которая обеспечила бесплатное участие в мероприятии для 20-крафтовых производителей сыра, а также создала зону кинотеатра о пути молока от фермы к столу.

Фото: ProCheese Awards

«Такие события, как ProCheese Awards, являются прекрасной возможностью отметить достижения украинских сыроделов и производителей молочной продукции, а также их вклад на национальном рынке. Они выполняют чрезвычайно важную миссию — обеспечивают украинцев безопасной и качественной пищей. Производство сыра является ключевым в создании добавленной стоимости в аграрном секторе и важным элементом продовольственной безопасности. Именно украинские крафтовые сыроделы поставили Украину на мировую сырную карту, получив многочисленные международные награды. Их участие в глобальных конкурсах и местных ярмарках последовательно поддерживается Швейцарией через швейцарско-украинскую программу Quality FOOD Trade Programme», — прокомментировал Жан Люк Бернаскони, директор Программы сотрудничества Посольства Швейцарии в Украине.

Среди официальных партнеров были и другие хорошо известные торговые марки — Bergader, КОМО и CHEESE CLUB, которые подарили гостям настоящее сырное разнообразие. Стратегический партнер мероприятия — Союз молочных предприятий Украины.

Фото: ProCheese Awards

В этом году международным партнером мероприятия стало и Посольство Королевства Нидерландов, обеспечив национальный стенд, на котором были представлены нидерландские торговые марки — Beemster и Boska.

За кофе и бодрость на фестивале отвечал эксклюзивный кофейный партнер — IDEALIST COFFEE&CO, а за настроение и пузырьки в бокалах — бар «Наново», алкогольный партнер события. Атмосферу дополняли и крафтовые украинские производители сидра, вина и чая.

Фото: ProCheese Awards

Цель мероприятия — развитие культуры потребления сыра в Украине, формирование его восприятия как продукта со своим стилем и вкусом, а также укрепление имиджа нашей страны в мировой молочной экосистеме.

