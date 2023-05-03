Оккупанты заявили о работе ПВО в Феодосии 3 мая, 19:44 В оккупированной Феодосии 3 мая слышали взрывы (Фото:скриншот видео / Mash / Telegram)

Российские оккупанты в Крыму утверждают, что в среду, 3 мая, «сбили» два беспилотника в небе над Феодосией.

Ранее Telegram-каналы публиковали видео с, как утверждается, работой ПВО в оккупированной Феодосии. Затем так называемый советник фейкового «главы Крыма» Олег Крючков заявил, что россияне якобы сбили «два ударных БПЛА» над Феодосией.

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Пропагандистский канал Mash утверждал, что один из беспилотников якобы «летел в сторону морского нефтяного терминала».

Накануне СМИ тоже сообщали о громком взрыве в небе над оккупированным Севастополем. За день до этого, 1 мая, оккупанты тоже жаловались на «атаку беспилотников» в Крыму.

Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы, на местной нефтебазе начался масштабный пожар.



Оккупационные «власти» признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров.



По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, взрыв на нефтебазе уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей вместимостью 40 тысяч тонн. Нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота страны-агрессора, корабли которого обстреливают Украину.



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