Оккупанты заявили о работе ПВО в Феодосии

3 мая, 19:44
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В оккупированной Феодосии 3 мая слышали взрывы (Фото:скриншот видео / Mash / Telegram)

В оккупированной Феодосии 3 мая слышали взрывы (Фото:скриншот видео / Mash / Telegram)

Российские оккупанты в Крыму утверждают, что в среду, 3 мая, «сбили» два беспилотника в небе над Феодосией.

Ранее Telegram-каналы публиковали видео с, как утверждается, работой ПВО в оккупированной Феодосии. Затем так называемый советник фейкового «главы Крыма» Олег Крючков заявил, что россияне якобы сбили «два ударных БПЛА» над Феодосией.

Видео дня

Пропагандистский канал Mash утверждал, что один из беспилотников якобы «летел в сторону морского нефтяного терминала».

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Накануне СМИ тоже сообщали о громком взрыве в небе над оккупированным Севастополем. За день до этого, 1 мая, оккупанты тоже жаловались на «атаку беспилотников» в Крыму.

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Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы, на местной нефтебазе начался масштабный пожар.

Оккупационные «власти» признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров.

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По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, взрыв на нефтебазе уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей вместимостью 40 тысяч тонн. Нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота страны-агрессора, корабли которого обстреливают Украину.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Беспилотник Феодосия Беспилотники БПЛА ПВО Деоккупация Крыма

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