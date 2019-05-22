Феминитивы и экспансия Ґ. Что изменилось в новой редакции Украинского правописания Вчера, 20:33 2547 Цей матеріал також доступний українською Aaron Burde/Unsplash Новая редакция украинского правописания взяла за основу украинскую традицию Aaron Burde/Unsplash

Кабинет министров утвердил новую редакцию украинского правописания.

В пояснительной записке проекта постановления правительства говорится, что нужно унифицировать применение новых языковых форм. Ведь ориентиры общества изменились с украинско-русского двуязычия на украинский язык как единственный государственный. Подробнее о некоторых изменениях Украинского правописания — в сюжете Радио НВ.

Новая редакция Украинского правописания взяла за основу украинскую традицию, а также учла новейшие языковые явления. Современная редакция вернула некоторые особенности правописания 1928 года, а также отреагировала на изменения в современной культурно-письменной практике.

Изменения в правописание внесли, потому что они получили распространение в общественной, научной и культурной жизни

В частности — относительно слов иноязычного происхождения. Теперь расширены границы использования орфографических вариантов. Например, звук, который обозначается на английском буквой -g в фамилиях и именах людей можно передать как буквой -г так и буквой -ґ. В случае применения буквы -г происходить адаптация к звуковому строю украинского языка. Буква -ґ будет имитацией иноязычного звука.

В новом правописании также закрепили тенденцию к образованию феминитивив. Изменения в правописание внесли, потому что они получили распространение в общественной, научной и культурной жизни. Унификация вытеснит из употребления многочисленные параллельные формы и их графическое передачи, а также преодолеет противоречия между правописанием и языковой практикой.

Еще четыре года назад над новой редакцией украинского правописания начала работать Комиссия по вопросам правописания. В ее состав вошли 25 ученых. Среди них — представители Академии Наук, университета имени Тараса Шевченко, Одесского национального университета имени Мечникова, Киево-Могилянской академии, Харьковского национального университета имени Каразина, Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Правописание не может быть исчерпывающим, впрочем кодифицирует наиболее распространенные или спорные орфографические положения, говорится в пояснительной записке к постановлению Кабмина.

Кардинальных изменений нет

Кардинальных изменений, требующих переобучения — нет. Но увеличилось количество вариантов написания, разъяснила в комментарии НВ член комиссии, заведующая отделом стилистики и культуры языка Института украинского языка Национальной академии наук Светлана Ермоленко.

Разрешено использовать два варианта окончания слов в дательном падеже. Они могут быть -ові, -еві или у, ю. Некоторые окончания в родительном падеже также сделали вторым возможным вариантом. Например, в таких словах как совісті, повісті, мужності позволить окончания и: совісти, повісти, мужности.

В новое украинское правописание включили феминитивы

Впрочем, только для художественных текстов. В официальном стиле останется традиционный вариант с окончанием і. Также в новое украинское правописание включили феминитивы, рассказала языковед.

Четких правил не прописали, впрочем отметили, что существительные в украинском языке отражают тенденцию создания женского рода.

«Не все существительные, не все формы позволяют создавать феминитивы, но тенденция такая есть, и правописание отразил эту тенденцию. Но такой „обязаловки“ нет. Мы фиксируем то, какие тенденции есть в языке. А практика-то говорит: вот будут словари, их составляют, редактируют, спорят, будет премьерка, не будет премьерка. Мы же привыкли к тому, что секретарша есть, машинистка есть, учительница есть», — отметила Ермоленко.

Косметические новации

Подавляющее большинство членов комиссии не поддерживали существенные изменения в Украинском правописании. Поэтому в основном вносили лишь косметические новации, рассказал в комментарии НВ доктор филологических наук Александр Пономарив.

По мнению профессора, изменений, в которых действительно нуждался правописание, не приняли. Пономарив считает, что следовало бы изменить написание слова лауреат: вместо буквы -у писать -в, потому что это слово латинского происхождения, означает увенчанный лаврами. Однако оставили русскоязычный вариант, отметил Пономарив.

Оставили склонения только для слов пальто и ситро

Нужно было также позволить склонения таких слов как пальто, кино, ситро, метро, депо, добавил профессор. Впрочем, как и 70 лет назад, оставили склонения только для слов пальто и ситро.

«Почему у нас склоняется только пальто, которое Павел Григорьевич Тычина, когда был министром образования и подписывал правописание в 1946 году, он единственный это слово отстоял, что его нужно склонять. А потом еще позже когда-то добавили ситро. Все эти существительные на -о должны склоняться. У нас они все когда-то склонялись как и во всех славянских языках, кроме русского. Я вышел из кино — это все равно что я выглянул из окно», — отметил Пономарив.

По новым правилам, слово пол нужно писать во всех случаях отдельно. Потому что это существительное, которое означает половину. Ранее пол- писали через дефис, с апострофом и вместе. Также договорились о звательном падеже имени Игорь. Правильно будет обратиться Ігорю.