Феминитивы и экспансия Ґ. Что изменилось в новой редакции Украинского правописания
Кабинет министров утвердил новую редакцию украинского правописания.
В пояснительной записке проекта постановления правительства говорится, что нужно унифицировать применение новых языковых форм. Ведь ориентиры общества изменились с украинско-русского двуязычия на украинский язык как единственный государственный. Подробнее о некоторых изменениях Украинского правописания — в сюжете Радио НВ.
Новая редакция Украинского правописания взяла за основу украинскую традицию, а также учла новейшие языковые явления. Современная редакция вернула некоторые особенности правописания 1928 года, а также отреагировала на изменения в современной культурно-письменной практике.
В частности — относительно слов иноязычного происхождения. Теперь расширены границы использования орфографических вариантов. Например, звук, который обозначается на английском буквой -g в фамилиях и именах людей можно передать как буквой -г так и буквой -ґ. В случае применения буквы -г происходить адаптация к звуковому строю украинского языка. Буква -ґ будет имитацией иноязычного звука.
В новом правописании также закрепили тенденцию к образованию феминитивив. Изменения в правописание внесли, потому что они получили распространение в общественной, научной и культурной жизни. Унификация вытеснит из употребления многочисленные параллельные формы и их графическое передачи, а также преодолеет противоречия между правописанием и языковой практикой.
Еще четыре года назад над новой редакцией украинского правописания начала работать Комиссия по вопросам правописания. В ее состав вошли 25 ученых. Среди них — представители Академии Наук, университета имени Тараса Шевченко, Одесского национального университета имени Мечникова, Киево-Могилянской академии, Харьковского национального университета имени Каразина, Львовского национального университета имени Ивана Франко.
Правописание не может быть исчерпывающим, впрочем кодифицирует наиболее распространенные или спорные орфографические положения, говорится в пояснительной записке к постановлению Кабмина.
Кардинальных изменений нет
Кардинальных изменений, требующих переобучения — нет. Но увеличилось количество вариантов написания, разъяснила в комментарии НВ член комиссии, заведующая отделом стилистики и культуры языка Института украинского языка Национальной академии наук Светлана Ермоленко.
Разрешено использовать два варианта окончания слов в дательном падеже. Они могут быть -ові, -еві или у, ю. Некоторые окончания в родительном падеже также сделали вторым возможным вариантом. Например, в таких словах как совісті, повісті, мужності позволить окончания и: совісти, повісти, мужности.
Впрочем, только для художественных текстов. В официальном стиле останется традиционный вариант с окончанием і. Также в новое украинское правописание включили феминитивы, рассказала языковед.
Четких правил не прописали, впрочем отметили, что существительные в украинском языке отражают тенденцию создания женского рода.
«Не все существительные, не все формы позволяют создавать феминитивы, но тенденция такая есть, и правописание отразил эту тенденцию. Но такой „обязаловки“ нет. Мы фиксируем то, какие тенденции есть в языке. А практика-то говорит: вот будут словари, их составляют, редактируют, спорят, будет премьерка, не будет премьерка. Мы же привыкли к тому, что секретарша есть, машинистка есть, учительница есть», — отметила Ермоленко.
Косметические новации
Подавляющее большинство членов комиссии не поддерживали существенные изменения в Украинском правописании. Поэтому в основном вносили лишь косметические новации, рассказал в комментарии НВ доктор филологических наук Александр Пономарив.
По мнению профессора, изменений, в которых действительно нуждался правописание, не приняли. Пономарив считает, что следовало бы изменить написание слова лауреат: вместо буквы -у писать -в, потому что это слово латинского происхождения, означает увенчанный лаврами. Однако оставили русскоязычный вариант, отметил Пономарив.
Нужно было также позволить склонения таких слов как пальто, кино, ситро, метро, депо, добавил профессор. Впрочем, как и 70 лет назад, оставили склонения только для слов пальто и ситро.
«Почему у нас склоняется только пальто, которое Павел Григорьевич Тычина, когда был министром образования и подписывал правописание в 1946 году, он единственный это слово отстоял, что его нужно склонять. А потом еще позже когда-то добавили ситро. Все эти существительные на -о должны склоняться. У нас они все когда-то склонялись как и во всех славянских языках, кроме русского. Я вышел из кино — это все равно что я выглянул из окно», — отметил Пономарив.
По новым правилам, слово пол нужно писать во всех случаях отдельно. Потому что это существительное, которое означает половину. Ранее пол- писали через дефис, с апострофом и вместе. Также договорились о звательном падеже имени Игорь. Правильно будет обратиться Ігорю.