Фейковые минирования во Львове осуществляли из России - СБУ

Правоохранители установили, что волна ложных заявлений в полицию о минировании учреждений массового скопления населения во Львове была осуществлена ​​с российских адресов.

Об этом сообщил глава областного управления Службы безопасности Украины Александр Ткачук, передает Львовский портал.

По его словам, сначала сообщение о заминировании злоумышленники осуществляли с электронных адресов, зарегистрированных на анонимных серверах в России. Их заблокировали.

Впоследствии фейковые сообщение начали отправлять с одной из электронных адресов международного сервера. Однако следователи выяснили, что новый IP-адрес пользователя, который создал и использовал эту электронную почту есть в городе Омск (РФ).

"Сейчас мы прорабатываем и определяем, столь ли уместно каждый раз реагировать на сообщения, которые поступают по три раза в день, и при этом "минируют" одни и те же торговые или бизнес центры... Но, конечно, мы обязаны на это реагировать", - добавил он.

Закон обязывает полицию реагировать на сообщения о минировании. Однако в последнее время в Украине стало много фейковых предупреждений о минировании. Это блокирует работу офисов, вокзалов, судов, торговых центров и так далее.

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