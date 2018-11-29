Фейки и паника в украинском интернет-пространстве: кто в этом виноват

В Сумской области рассылали поддельные сообщения о мобилизации. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Фейковые сообщение от имени Министерства обороны

Сообщения подобного содержания получили и жители Харьковской области. Месседжи с предложением явиться в военной части рассылали на мобильные телефоны якобы от имени Министерства обороны Украины, сообщила пресс-служба Военной службы правопорядка Вооруженных сил.

Смотрите также

Там отметили, что сообщение фейковые, а саму ситуацию назвали очередной российской провокацией. Начальник управления коммуникаций и печати Министерства обороны Алексей Чернобай призвал граждан не доверять информации из непроверенных источников.

Официальный первоисточник информации

Ситуация за последние трое суток показала, насколько украинцы легко поддаются панике, заявила совладелец издания Буквы, медиаэксперт Екатерина Рошук.

Смотрите также

Люди распространяют информацию, пользуются сайтами с сомнительной репутацией, не проверив официальных источников. Передовые СМИ пока справляются с освещением событий в стране, считает Рошук.

"Недавно было исследование, где проверялись онлайн-СМИ на предмет достоверности, корректности публикаций. В частности, там был следующий пункт: если СМИ ссылается на публикации в Facebook с неверифицированным аккаунтом, без синей галочки, значит СМИ поступает неправильно", - рассказала Рошук.

Гибкая политика СМИ

Как отметила главный редактор сайта NV.ua Юлия МакГаффи, граждане не доверяют СМИ, а потому ищут информацию в интернете и нормально воспринимают фейки.

"Это может быть следствием того, что период, когда СМИ контролировала партия, был очень длинным. А вот период гласности и перестройки - короткий. На украинском рынке очень легко зайти в средство массовой информации за определенную сумму и разместить там информацию", - отметила МакГаффи.

Информационная война и ресурсы

Украина начала проигрывать информационную войну еще до начала революции, заявил глава комитета по электронной коммерции Интернет-ассоциации Украины Александр Ольшанский. В России больше финансовых ресурсов, которые можно вкладывать в информационную войну. Украинским медиа и ведомствам остается только говорить правду, считает Ольшанский.

"С течением времени строить виртуальную реальность становится все дороже. К сожалению, украинские СМИ и блогерская среда в определенный момент поддались на провокацию", - сказал Ольшанский.

Смотрите также

В киберполиции Украины также предупредили о возможном распространении недостоверной информации в сети.