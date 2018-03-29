Адвокат Фейгин написал Путину письмо о деле украинского журналиста Сущенко

Фейгин призвал прекратить давление на адвокатов, которые занимаются подобными делами

Адвокат удерживаемого в России журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой посодействовать в обмене.

"Возможный обмен Сущенко Р.В. на граждан РФ, привлеченных к уголовной ответственности в Украине, стал бы действительно своевременным выходом, демонстрирующим расположение высшего руководства к решению проблем украинских политзаключенных", - говорится в тексте документа.

Фейгин также подчеркнул, что работа "политических адвокатов должна быть ограждена от незаконного давления и преследований".

Он добавил, что постоянно сталкивается с искусственными трудностями "по такой категории дел".

Напомним, 3 октября 2016 года члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в московском СИЗО Лефортово журналиста агентства Укринформ Романа Сущенко. Лефортовский суд Москвы арестовал его по обвинению в "шпионаже", а Укринформ назвал это спланированной провокацией.

Адвокат Фейгин сообщил, что журналиста "сдал" друг семьи, с которым он поддерживал отношения во время своих приездов к родственникам в Москву.

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить Сущенко.

24 января ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России прекратить преследования журналистов.

28 марта Сущенко продлили срок содержания под стражей в изоляторе Лефортово еще на шесть месяцев.