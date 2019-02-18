"Феерический кульбит". Офицер ВСУ опубликовал видео меткого попадания в блиндаж противника Вчера, 10:50 2233 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Анатолия Штефана/Facebook В результате обстрела были ликвидированы двое боевиков Скриншот с видео Анатолия Штефана/Facebook

Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в Facebook.

На видео видно, как в результате точного попадания снаряда бронированная часть блиндажа взлетает на несколько десятков метров, делая "феерические кульбиты в воздухе".

"По данным разведки, пулеметный расчет оккупантов уничтожен, два боевика подписали контракт с 200-й бригадой (уничтожены - ред.)", - говорится в сообщении.

В то же время, когда именно и где было снято данное видео, офицер не уточнил.