"Феерический кульбит". Офицер ВСУ опубликовал видео меткого попадания в блиндаж противника
Вчера, 10:50
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Соответствующий
ролик он опубликовал на своей странице в Facebook.
На видео видно,
как в результате точного попадания снаряда бронированная часть блиндажа взлетает на несколько десятков метров, делая "феерические кульбиты в воздухе".
"По данным
разведки, пулеметный расчет оккупантов уничтожен, два боевика подписали
контракт с 200-й бригадой (уничтожены - ред.)", - говорится в сообщении.
В то же время, когда
именно и где было снято данное видео, офицер не уточнил.