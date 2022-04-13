«Война не кончилась». Жителям Бучи, которые выехали из города, пока лучше не возвращаться домой — мэр 13 апреля, 10:53 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный дом в Буче (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Мэр Бучи Анатолий Федорук призвал выехавших из города жителей пока не возвращаться домой.

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«Не возвращайтесь, ограничивайте себя. Здесь вопрос даже не в том, что нет света, воды, газа. А в том, что война не кончилась», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, на севере со стороны Беларуси также существует угроза, и военные об этом предупреждают.

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«Поэтому, чтобы не создавать в дальнейшем транспортные коллапсы для наших Вооруженных сил, и не подвергать себя опасности, я бы порекомендовал жителям нашей общины не возвращаться», — сказал Федорук.

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