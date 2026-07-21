Старший офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ и основатель батальона БПЛА 68-й бригады Шершни Довбуша Андрей Онистрат рассказал в эфире Radio NV о причинах своего решения уйти из армии, отставке Михаила Федорова с поста министра обороны и требованиях протестующих заменить главнокомандующего Александра Сырского.

— Расскажите нам, чтобы мы понимали ваш статус. Появилась новость о том, что вы увольняетесь из Сил обороны. Вы человек довольно публичный. С чем это связано, каковы основные причины? И связано ли это как-то с последними событиями, происходящими в стране?

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— Так или иначе, происходившие события вызвали у меня серьезный внутренний отклик: я публиковал в своих соцсетях то, что мне не нравилось. Всё началось с публикации, сделанной во время обысков у Vyriy; я даже обратился по этому поводу к Зеленскому, указывая, что так быть не должно, поскольку Vyriy оказывает огромное влияние на линию боевого соприкосновения и поступать так недопустимо.

— Вы имеете в виду обыски у производителя дронов Vyriy, которые проходили на прошлой неделе?

— Да, две недели назад. А потом вокруг Михаила начали разворачиваться события. Я тоже публично высказывал свою позицию: так быть не должно.

В итоге появилась выписка из приказа о моем переводе в 17-й корпус — что мне совершенно неинтересно с профессиональной точки зрения, поскольку у меня с самого начала была возможность уволиться в связи с гибелью сына. Я решил, что не готов заниматься неинтересной работой, которая никому не нужна. И написал рапорт на демобилизацию — такова была последовательность действий.