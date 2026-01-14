Новоназначенный министр обороны Федоров заявил, что два млн украинцев находятся в розыске и еще 200 тысяч — в СВЧ

14 января, 13:25
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Федоров заявил о дефиците Минобороны в 300 млрд грн (Фото: mykhailofedorov/Facebook)

Федоров заявил о дефиците Минобороны в 300 млрд грн (Фото: mykhailofedorov/Facebook)

Первый вице-премьер и новоназначенный министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в розыске находятся около двух млн украинцев, а еще около 200 тысяч военных — в СВЧ.

Об этом в среду, 14 января, он сказал во время заседания парламента.

«Министерство обороны попадает в мои руки с минус 300 млрд, 2 млн украинцев, которые находятся в розыске и 200 тысяч — в СВЧ», — отметил Федоров.

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Он добавил, что необходимо в первую очередь решить имеющиеся проблемы, чтобы министерство могло эффективно двигаться вперед.

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14 января Верховная Рада назначила Михаила Федорова министром обороны Украины, за что проголосовали 277 парламентариев из всех фракций.

В ноябре Офис генерального прокурора на запрос NV сообщил, что за время большой войны правоохранительные органы зарегистрировали более 310 тыс. уголовных производств из-за самовольного оставления воинской части или места службы (СВЧ) и дезертирства, львиная доля из которых приходится на 10 месяцев 2025-го.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   СЗЧ Михаил Федоров Минобороны Украины Розыск Война России против Украины

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