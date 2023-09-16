«Будет больше дронов и меньше кораблей». Вице-премьер Федоров обещает новые удары по российскому флоту 16 сентября, 13:49 Михаил Федоров (Фото:REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey)

Украина сможет осуществлять больше атак беспилотников на российские военные корабли. Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в интервью Reuters.



По его словам, в 2023-м производство украинских дронов выросло более чем в 100 раз по сравнению с прошлым годом, и прогнозирует: до конца года может увеличиться до 120−140.

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«Будет больше беспилотников, больше атак и меньше российских кораблей. Это точно», — анонсировал Федоров.



Также Украина тестирует системы искусственного интеллекта, которые могут находить цели за несколько километров и наводить на них беспилотники, даже если внешние коммуникации нарушают средства радиоэлектронной борьбы. Так, говорит Федоров, работают российские Ланцеты.

Вице-премьер рассказал, что Киев уже покупает такие дроны и, например, в лесу они способны обнаружить цель и распознать: это человек, или танк, или транспортное средство.

Только в течение этой недели Украина нанесла несколько успешных ударов по оккупированному Крыму. 13 сентября мощные взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. В России заявили об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте».

В украинской разведке заявили, что были поражены большой десантный корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону. Они не подлежат восстановлению.

На следующий день Силы обороны ударили по двум патрульным кораблям страны-агрессора России проекта 22160 типа Василий Быков в юго-западной части Черного моря, они получили повреждения. Для спецоперации использовали морские дроны.

15 сентября источники NV в СБУ сообщили, что морской дрон СБУ подбил российский ракетный корабль Самум.

