Российские оккупанты готовятся к боевым действиям в Мелитополе — мэр 13 июля, 14:20 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что российские оккупанты готовятся к боевым действиям в этом городе.

«Нарастает напряжение от рашистов. К примеру, вчера псевдоруководитель департамента здравоохранения, которого назначили рашисты в городе Мелитополе, собрал совещание и сказал всем коллаборантам подготовить продукты питания, подготовить воду, заклеить окна. Это четкий сингал, что рашисты готовятся к боевым действиям в городе Мелитополе», — сказал он на брифинге.

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По его словам, оккупанты не выпускают людей из города, чтобы прикрываться ими во время боевых действий.

Ранее Федоров заявлял, что во вторник, 12 июля, большая колонна российской техники уехала в сторону Херсона.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times сказал, что Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы освободить юг от российских оккупантов.

Президент и руководство Украины неоднократно отмечали, что Украина освободит все оккупированные и временно захваченные территории.

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