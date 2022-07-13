Российские оккупанты готовятся к боевым действиям в Мелитополе — мэр

13 июля, 14:20
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что российские оккупанты готовятся к боевым действиям в этом городе.

«Нарастает напряжение от рашистов. К примеру, вчера псевдоруководитель департамента здравоохранения, которого назначили рашисты в городе Мелитополе, собрал совещание и сказал всем коллаборантам подготовить продукты питания, подготовить воду, заклеить окна. Это четкий сингал, что рашисты готовятся к боевым действиям в городе Мелитополе», — сказал он на брифинге.

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По его словам, оккупанты не выпускают людей из города, чтобы прикрываться ими во время боевых действий.

https://www.youtube.com/watch?v=BwsDk8alMJc

Ранее Федоров заявлял, что во вторник, 12 июля, большая колонна российской техники уехала в сторону Херсона.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times сказал, что Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы освободить юг от российских оккупантов.

Президент и руководство Украины неоднократно отмечали, что Украина освободит все оккупированные и временно захваченные территории.

https://www.youtube.com/watch?v=o9aqMYL45pc
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Война России против Украины

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