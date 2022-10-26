Со временем уехать будет еще сложнее. Россияне держат в заложниках жителей оккупированных территорий — мэр Мелитополя

26 октября, 10:54
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Временно оккупированный Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Временно оккупированный Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне держат в заложниках жителей оккупированных территорий, заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Оккупанты продолжают держать в заложниках население Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей», — написал он.

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По его словам, во вторник, 25 октября из оккупированных частей четырех областей Украины оккупанты выпустили в Запорожье всего 94 человека. Из них 33 жителя Мелитополя и района.

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«При этом погодные условия с каждым днем становятся все хуже. Грунтовую дорогу в серой зоне вблизи поселка Каменское, которое является следующим населенным пунктом после вражеского блок-поста в Васильевке, размывают дожди», — написал городской голова.

Федоров заявил, что если не выпустить людей сейчас, дальше им будет уехать гораздо сложнее.

«Рашисты это понимают, однако продолжают выпускать десятки вместо тысяч», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=NsbqN2C46_0
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

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