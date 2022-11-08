Армия РФ превращает оккупированную часть Запорожской области в военную базу — мэр Мелитополя 8 ноября, 15:20 Федоров заявил, что оккупанты превращают оккупированную часть Запорожской области в военную базу (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты превращают оккупированную часть Запорожской области в военную базу, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров во вторник, 8 ноября.

"Они заняли промышленные предприятия, расселились в общественные учреждения, тотально заезжают в дома и квартиры", - говорится в сообщении городского головы в Telegram.

Федоров заявил, что после заселения оккупанты начинают бесчинствовать - пить и дебоширить.

Видео дня

«В Михайловке привести в чувство чеченцев приезжали военные других подразделений, но безрезультатно. В Мелитополе после объявления "сухого закона" оккупанты требуют у гражданских, чтобы те покупали им алкоголь», - рассказал Федоров.

По его словам, в Поляновке захватчики заставляют семьи украинских военных уехать.

Федоров добавил, что в это время оккупанты продолжают строительство укреплений вблизи границы с Херсонской областью и в районе Михайловки.

"Для оборонных сооружений используют даже плиты оросительного канала. Но это не влияет на уверенность местных жителей в победе Украины. Они сопротивляются и ждут деоккупацию», — написал он.