Армия РФ превращает оккупированную часть Запорожской области в военную базу — мэр Мелитополя

8 ноября, 15:20
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Федоров заявил, что оккупанты превращают оккупированную часть Запорожской области в военную базу (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Федоров заявил, что оккупанты превращают оккупированную часть Запорожской области в военную базу (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты превращают оккупированную часть Запорожской области в военную базу, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров во вторник, 8 ноября.

"Они заняли промышленные предприятия, расселились в общественные учреждения, тотально заезжают в дома и квартиры", - говорится в сообщении городского головы в Telegram.

Федоров заявил, что после заселения оккупанты начинают бесчинствовать - пить и дебоширить.

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«В Михайловке привести в чувство чеченцев приезжали военные других подразделений, но безрезультатно. В Мелитополе после объявления "сухого закона" оккупанты требуют у гражданских, чтобы те покупали им алкоголь», - рассказал Федоров.

По его словам, в Поляновке захватчики заставляют семьи украинских военных уехать.

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Федоров добавил, что в это время оккупанты продолжают строительство укреплений вблизи границы с Херсонской областью и в районе Михайловки.

"Для оборонных сооружений используют даже плиты оросительного канала. Но это не влияет на уверенность местных жителей в победе Украины. Они сопротивляются и ждут деоккупацию», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=rycWTTVoHBA&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Запорожская область Иван Федоров Война России против Украины

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