«Весь город в заложниках». Оккупанты заблокировали возможность выезда из Мелитополя в Запорожье — Федоров 12 июля, 14:29 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты в очередной раз заблокировали возможность выезда из Мелитополя в Запорожье.

«Оккупанты в очередной раз заблокировали возможность выезда из Мелитополя в Запорожье. По непонятным причинам не пропускают через блок-пост в Васильевке», — написал он в Telegram.

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По его словам, «решисты настолько боятся контрнаступления ВСУ, что прикрылись тысячами гражданских людей как живым щитом».

«Весь город — в заложниках. Сколько дней будет продолжаться блокада — неизвестно. Но боремся за то, чтобы проезд был открыт», — сказал он.

В ночь на 3 июля ВСУ вывели из строя одну из четырех военных баз россиян во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. После удара ВСУ вражеская военная база полностью разрушена.

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