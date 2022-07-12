«Весь город в заложниках». Оккупанты заблокировали возможность выезда из Мелитополя в Запорожье — Федоров
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты в очередной раз заблокировали возможность выезда из Мелитополя в Запорожье.
«Оккупанты в очередной раз заблокировали возможность выезда из Мелитополя в Запорожье. По непонятным причинам не пропускают через блок-пост в Васильевке», — написал он в Telegram.
По его словам, «решисты настолько боятся контрнаступления ВСУ, что прикрылись тысячами гражданских людей как живым щитом».
«Весь город — в заложниках. Сколько дней будет продолжаться блокада — неизвестно. Но боремся за то, чтобы проезд был открыт», — сказал он.
В ночь на 3 июля ВСУ вывели из строя одну из четырех военных баз россиян во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. После удара ВСУ вражеская военная база полностью разрушена.
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