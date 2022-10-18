«Усилился террор». Российские войска сделали из Мелитополя логистический центр оккупированного Юга Украины — мэр

18 октября, 14:45
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Войска РФ сделали из Мелитополя логистический центр оккупированного Юга Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ сделали из Мелитополя логистический центр оккупированного Юга Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска сделали из Мелитополя логистический центр оккупированного Юга Украины, заявил мэр Иван Федоров.

«Сейчас из Джанкоя в Мелитополь доставили ракетные комплексы С300. Через город в сопровождении конвоя систематически курсируют белые грузовики, в которых перевозят иранские дроны-камикадзе», — говорится в сообщении Федорова Telegram.

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По его словам, именно таким "высокоточным" оружием оккупанты обстреливают жилые районы Запорожья и других населенных пунктов Украины.

Федоров заявил, что за последние две недели усилился террор местного населения.

«Гражданских людей массово берут в плен. В Мелитопольском районе проводят обыски домов. Пленных заставляют вступать в "добровольческие" батальоны», - рассказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=XQaA3BTfg3U&t=260s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мелитополь Война России против Украины

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