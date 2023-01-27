«Самые современные оборонные технологии». «Ловцы шахедов» уже в Украине защищают энергетические объекты от российских дронов — Федоров 27 января, 15:07 «Ловцы шахедов» уже в Украине (Фото:t.me/zedigital)

Федоров подчеркнул, что все благодаря сбору средств, которое организовали monobank Олега Гороховского, Игорь Лаченков и UNITED24.

По его словам, в настоящее время закупили шесть систем противодействия вражеским беспилотникам.

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Министр заявил, что это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США.

"Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА и выпускает свои дроны. Fortem DroneHunter F700 – автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом. Летит на скорости более 100 км/ч, перехватывает и приземляет вражеские беспилотники», – написал он.

В октябре украинцы в течение менее двух дней собрали 150 миллионов гривен на антидронную систему для защиты от иранских дронов — «ловца шахедов».

Ко Дню защитников и защитниц фандрейзинговая платформа UNITED24, monobank и блогер Игорь Лаченков объявили благотворительный сбор для покупки комплекса по борьбе с дронами.

Ловец шахедов — система, обнаруживающая все типы летательных средств, даже те, которые используют сложные каналы связи. К примеру, иранские дроны-камикадзе Shahed. Ее радиус действия – 5 квадратных километров, а назначение – защита объектов критической инфраструктуры. Такие системы стоят на вооружении НАТО.