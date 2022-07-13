Перевозили горючее и боеприпасы. Большая колонна российской техники поехала в сторону Херсона — мэр Мелитополя

13 июля, 11:49
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что во вторник, 12 июля, большая колонна российской техники поехала в сторону Херсона.

«Следует отметить, что российская техника также перемещается из Крыма снова. Вчера большая колонна техники проехала в сторону Херсона», — сказал он в эфире национального телемарафона.

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По его словам, это около 40 единиц техники, перевозивших горючее, боеприпасы.

«Опасность еще не утихает совсем», — сказал городской голова.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times сказал, что Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы освободить юг от российских оккупантов.

Президент и руководство Украины неоднократно отмечали, что Украина освободит все оккупированные и временно захваченные территории.

https://www.youtube.com/watch?v=jsQS488kYpY&t=4s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Херсон Мелитополь Война России против Украины

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