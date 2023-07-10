Оккупанты начали минировать критическую инфраструктуру в Запорожской области — Федоров

10 июля, 00:16
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Запорожская область (Фото:REUTERS/Stringer)

Запорожская область (Фото:REUTERS/Stringer)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты начали минировать объекты критической инфраструктуры Запорожской области.

В частности, в Мелитопольском районе враг заминировал водопровод, который питает питьевой водой город, и объекты критической инфраструктуры.

«Враг к сожалению контролирует ЗАЭС и мы владеем информацией, что враг начал минировать критическую инфраструктуру оккупированной части Запорожской области», — заявил Федоров.

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Он подчеркнул, что оккупанты будут шантажировать население до освобождения территорий.

«Враг постоянно будет шантажировать весь цивилизованный мир, пока наши военные не освободят Энергодар и весь юг от врага», — заявил мэр.

https://www.youtube.com/watch?v=Q0PpgmvcSeU&pp=ygUO0YTQtdC00L7RgNC-0LI%3D
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Война в Украине Война России против Украины

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