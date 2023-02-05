Оккупанты анонсировали в Мелитополе «переименование» 86 улиц — Федоров 5 февраля, 05:56 Мэр Мелитополя Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Facebook)

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты анонсировали «переименование» 86 улиц в городе.

«Демонтировали памятник Шевченко, но испугались народного осуждения и оправдались перемещением Кобзаря на другое место, анонсировали переименование 86 улиц, переулков и площади, названных в честь "укронацистов"», — заявил Федоров.

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Он отметил, что оккупанты хотят переименовать улицы, названные в честь академиков, героев Второй мировой войны и князя Киевской Руси.