Мобилизированные и боевики ЧВК. Мэр Мелитополя сообщил о концентрации россиян в городе

8 февраля, 15:25
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Российская военная техника в Мелитополе (Фото:markito0171/Twitter)

Российская военная техника в Мелитополе (Фото:markito0171/Twitter)

Мэр оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в городе наблюдается увеличение концентрации российских войск.

"О концентрации действительно наши жители видят, что постоянно приезжают все новые и новые мобики, все новые и новые подразделения Вагнера", - сообщил мэр.

Он отметил, что еще на прошлой неделе в поселок Михайловка Запорожской области прибыло не менее 1500 боевиков ЧВК Вагнера.

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"К сожалению, именно наш город, наш регион они избрали как некий логистический и административный центр оккупированного юга нашего государства, поэтому они там массово находятся", - заявил Федоров.

Он также отметил, что не готов комментировать возможность усиления наступления россиян на юге Украины.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Война в Украине Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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