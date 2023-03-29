Мэр Мелитополя сообщил о нескольких взрывах в разных частях города 29 марта, 06:15 Дым в небе после взрывов в Мелитополе (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил, что утром в среду, 29 марта, в городе раздались взрывы.

Федоров призвал ждать официальной информации от Генштаба.

23 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался громкий взрыв. Он был слышен в разных районах города. Впоследствии стало известно, что там взорвали местного полицейского коллаборанта Сергея Сковирко. Он получил травму ноги.



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