Российские войска блокируют эвакуацию на блокпосту в Васильевке Запорожской области, за неделю там умерло пять человек 26 июля, 03:35 Очереди из людей и автомобилей в Васильевке (Фото:DonPihot/Twitter)

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что за последнюю неделю на блокпосту в Васильевке умерло пять человек из-за того, что оккупанты медленно пропускают людей.

«В очереди на российском блокпосту — свыше 1200 автомобилей. Выехать пытаются 5000 жителей временно оккупированных территорий. За неделю там умерли 5 человек», — заявил Федоров.



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Он сообщил, что оккупанты пропускают от 20 до 150 машин в день, но желающих намного больше.

Васильевка — единственный пункт проезда жителей временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей на подконтрольную Украине территорию.

19 июля Федоров говорил, что на оккупированных территориях началась вторая волна эвакуации. Он отмечал, что она примерно такая же по интенсивности, как и в первый месяц оккупации.

Ранее вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных регионов Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться.

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