ВСУ получат 11 мощных комплексов беспилотников PUMA-LE

25 октября, 05:27
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Беспилотники есть на вооружении 18 стран мира (Фото:YIGAL LEVIN/Telegram)

Беспилотники есть на вооружении 18 стран мира (Фото:YIGAL LEVIN/Telegram)

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что украинские военные получат 11 мощных комплексов беспилотников PUMA-LE.

Он отметил, что стоимость дронов оценивается в более чем 540 миллионов гривен.

«Дроны оснащены обычной и тепловизионной камерой с 6-кратным зумом. Это позволяет обнаруживать противника днем, ночью и при любой погоде. Благодаря антеннам беспилотники преодолевают расстояние до 60 км. Такая дистанция поможет защитникам пробираться в тыл врага. Дроны находятся в полете около 6 часов и поднимаются на высоту до 3 километров. Это делает их незаметными для оккупантов», — заявил Федоров.

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Беспилотные комплексы PUMA-LE есть на вооружении в 18 странах мира, среди которых США, Великобритания, Германия, Франция и другие.

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1 июля Министерство цифровой трансформации, Генштаб ВСУ и платформа UNITED24 заявили, что собирают Армию дронов. На первом этапе планировалось закупить 200 беспилотников для воздушной разведки, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 километров и оставаться почти незаметными для врага.

Присоединиться к сбору можно из любой точки мира, внеся донат через платформу UNITED24, или задонатить разведчикам свой дрон.

12 июля в Минцифры заявили, что первые 150 операторов Армии дронов уже проходят обучение.

https://www.youtube.com/watch?v=I3bLP8QB2zg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Беспилотник Беспилотники Война в Украине Дроны Михаил Федоров Война России против Украины

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