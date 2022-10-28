Армия дронов. ВСУ передадут еще 20 ударных беспилотников Warmate 28 октября, 01:15 Первую половину дронов передали на фронт в прошлом месяце (Фото:Михаил Федоров/Telegram)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что украинским военным передадут еще 20 ударных дронов Warmate.

Беспилотники закупили клиенты Monobank в рамках проекта Армия дронов.

«Операторы обозначают точку на карте, предоставляют данные автопилота для удара — и беспилотник самостоятельно поражает цель. Под удары дронов попадает как легкобронированная техника, так и системы ПВО, РЭБ и другие критически важные объекты врага», — сообщил министр.

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1 июля Министерство цифровой трансформации, Генштаб ВСУ и платформа UNITED24 заявили, что собирают Армию дронов. На первом этапе планировалось закупить 200 беспилотников для воздушной разведки, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 километров и оставаться почти незаметными для врага.

Присоединиться к сбору можно из любой точки мира, внеся донат через платформу UNITED24, или задонатить разведчикам свой дрон.