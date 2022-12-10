ВСУ ливкидировали более 200 россиян в результате удара по Мелитополю, раненых везут сразу в Крым — мэрия

10 декабря, 23:55
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Пожар после удара по зданию, где находились российские оккупанты (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Пожар после удара по зданию, где находились российские оккупанты (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в результате ракетного удара по российской базе в городе ликвидировано более 200 россиян.

По данным местных жителей, раненых оккупантов везут сразу в оккупированный Крым, так как больницы Мелитополя переполнены.

В оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером в субботу, 10 декабря, раздалось более 10 громких взрывов. По предварительной информации, удар был нанесен по гостиничному комплексу, где базируются россияне.

Видео дня

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https://www.youtube.com/watch?v=ntImd8FQkMA
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Война в Украине Война России против Украины

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