Отопительный сезон в оккупированном Мелитополе находится под угрозой срыва — мэр 16 октября, 04:05 Россияне захватили Мелитополь в первые недели войны (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что отопительный сезон в городе находится под угрозой срыва.

В эфире телемарафона он отметил, что в городе постоянные проблемы с электроснабжением.

«В Мелитополе перебои с электричеством были значительно раньше, чем они появились на территории всего нашего государства, потому что рашисты захватили ЗАЭС. Сегодня ЗАЭС почти не функционирует, и в Мелитополе есть постоянные перебои с электричеством. Когда есть перебои с электричеством, возникают и проблемы с водоснабжением и мобильной связью», — заявил Федоров.

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Он сообщил, что уже несколько месяцев в Мелитополе нет газа в связи с чем увеличивается количество людей, которые хотят покинуть город.