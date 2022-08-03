На Армию дронов для украинской армии собрали уже 755 миллионов гривен 3 августа, 02:15 В рамках проекта планируется закупка большого количества дронов для ВСУ (Фото:REUTERS/Tom Jacobs)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что для проекта Армия дронов на платформе United24 уже удалось собрать 755 миллионов гривен.



Об этом сообщает Укринформ.

«Благодаря этому проекту мы уже собрали 755 миллионов гривень на закупку дронов. Самые популярные страны, которые выступили донорами — Америка, Великобритания, Ирландия, Германия, Франция, Швейцария, Австралия, Израиль», — заявил Федоров.

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Также в рамках проекта уже активно идет обучение пилотов. В данный момент уже подготовлено 400 операторов.

«Очень важно, чтобы были опытные пилоты, которые могли бы использовать этих „птичек“. Для этого мы помогаем развиваться школам, где учат управлять дронами. Сейчас у нас работают две активные школы, но в ближайшее время будет еще плюс десять таких учебных заведений», — сообщил Федоров.

1 июля Министерство цифровой трансформации, Генштаб ВСУ и платформа UNITED24 заявили, что собирают Армию дронов.

Присоединиться к сбору можно из любой точки мира, внеся донат через платформу UNITED24, или задонатить разведчикам свой дрон.

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