Доля украинских беспилотников в Армии дронов превышает 60% - Минцифры 25 января, 05:13 Украинский военный использует дрон (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Вице-премьер-министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в проекте Армия дронов доля украинских производителей превышает 60%.



«Сейчас на фронте почти 1 тысяча птичек Армии дронов. Всего законтрактовано 1711 БПЛА. Из них 1056 — дроны украинских производителей», — сообщил Федоров.

Он отметил, что Минобороны, Генштаб и Госспецсвязи анализируют успешность каждого вида БПЛА для формирования наиболее эффективной армии дронов.

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Федоров также показал работу дрона, уничтожающего врага в Херсонской области.

Проект Армия дронов — это комплексная программа, которая включает в себя системную закупку беспилотников для украинских военных, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения операторов.

