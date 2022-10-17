Россияне принудительно «мобилизовали» на войну 3000 жителей Мелитополя — Федоров

17 октября, 01:46
Поделиться:
Оккупанты принудительно забирают воевать жителей захваченного Мелитополя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты принудительно забирают воевать жителей захваченного Мелитополя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что российские оккупанты принудительно «мобилизовали» на войну до 3000 жителей города.

«Что касается в целом мобилизации, то, к сожалению, она есть. Могут просто посреди улицы людей забирать, вести в военкомат или комендатуру, и там отпускают, но сразу ставят на учет. И есть примеры, когда также забирали в армию. В общей сложности в Мелитополе забрали три тысячи жителей в какие-то псевдодобровольческие батальоны, и мобилизация, к сожалению, продолжается», — заявил Федоров.

Видео дня

Он отметил, что в первую очередь россияне мобилизуют людей, которые получили российские паспорта.

«Сегодня, когда мы говорим о мобилизации, то именно те люди, которые получили паспорта вражеского государства, то они первые попадают под мобилизацию. Просто на блокпосту их останавливают, выводят из машины и просто сразу в окоп. Это не может не радовать, должны отвечать за свои поступки», — сообщил Федоров.

https://www.youtube.com/watch?v=rJ9JAa80NRo
Читайте также:

РосСМИ назвали вероятную причину стрельбы на полигоне в Белгородской области (Фото:Минобороны РФ/Telegram) Командир назвал Аллаха «трусом»: РосСМИ обнародовали возможную причину стрельбы на полигоне под Белгородом

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. После чего россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ во избежание участия в войне.

https://www.youtube.com/embed/v1mqIXT4mGo
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Мобилизация Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X