Россияне принудительно «мобилизовали» на войну 3000 жителей Мелитополя — Федоров 17 октября, 01:46 Оккупанты принудительно забирают воевать жителей захваченного Мелитополя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что российские оккупанты принудительно «мобилизовали» на войну до 3000 жителей города.

«Что касается в целом мобилизации, то, к сожалению, она есть. Могут просто посреди улицы людей забирать, вести в военкомат или комендатуру, и там отпускают, но сразу ставят на учет. И есть примеры, когда также забирали в армию. В общей сложности в Мелитополе забрали три тысячи жителей в какие-то псевдодобровольческие батальоны, и мобилизация, к сожалению, продолжается», — заявил Федоров.



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Он отметил, что в первую очередь россияне мобилизуют людей, которые получили российские паспорта.

«Сегодня, когда мы говорим о мобилизации, то именно те люди, которые получили паспорта вражеского государства, то они первые попадают под мобилизацию. Просто на блокпосту их останавливают, выводят из машины и просто сразу в окоп. Это не может не радовать, должны отвечать за свои поступки», — сообщил Федоров.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. После чего россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ во избежание участия в войне.