В Мелитополе оккупантам не удалось провести «празднование 9 мая» — мэр 9 мая, 15:19 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе оккупантам не удалось провести «празднование 9 мая».

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«Подготовку к нему („празднование 9 мая“) они проводили почти месяц. Началось это с возобновления учебного процесса в наших школах, чтобы готовить наших детей», — сказал он.

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Однако, по словам мэра, оккупантам ничего не удалось сделать.

«Родители не захотели отпускать детей и участвовать в этом. Потому им не удалось провести 9 мая. Вчера вечером они сделали заявление о том, что сегодня опасно выходить в город праздновать 9 мая», — сказал он.

Федоров добавил, что жители Мелитополя «не празднуют с оккупантами».

«Наши жители не выходят на улицы, не празднуют с оккупантами и коллаборантами 9 мая, а мы вместе отпразднуем и день победы над нацизмом, и день победы над рашизмом», — сказал он.

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