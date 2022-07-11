«Рашисты начали вести настоящий террор». Оккупанты блокируют выезд людей из Мелитополя — мэр

11 июля, 15:42
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты блокируют выезд из города.

«Ситуация усложняется после активизации сил сопротивления и ВСУ. Рашисты начали вести настоящий террор на территории нашего временно оккупированного города и просто блокируют людей, запрещают уезжать из города и въезжать», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, в последние четыре месяца в Мелитополе было спокойно и оккупанты «начали себя чувствовать как дома».

«Они думали, что так будет всегда, но после того как усилилось движение сопротивления, усилилось партизанское движение, первые звонки о возвращении ВСУ. Конечно, они звереют», — сказал мэр.

https://www.youtube.com/watch?v=Xt8Drz9cpTY
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мелитополь Война России против Украины

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