Задают жителям провокационные вопросы. В Мелитополе переодетые в гражданское ФСБшники подслушивают разговоры людей — мэр 28 декабря, 15:43 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мелитополе ФСБшники, переодетые в гражданское, подслушивают разговоры людей и задают жителям провокационные вопросы.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров в Telegram в среду, 28 декабря.

«ФСБшники, переодетые в гражданских, ходят по местам массово скопления людей, подслушивают разговоры», — говорится в сообщении.

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По его словам, рашисты видят и боятся того, что даже после десяти месяцев оккупации украинцы оказывают мощное сопротивление.

«Оккупанты пытаются террором заставить местных жителей молчать. Однако они не понимают, что наша земля, как и наши люди, никогда не станут частью «русского мира», – написал он.

21 декабря Федоров заявлял, что на временно оккупированную территорию Запорожской области РФ свезла новую партию кадыровцев . Они заняли блокпосты от Мелитополя до Васильевки.