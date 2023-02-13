«Есть еще много проблем». Повесток в Дії не будет — Федоров 13 февраля, 10:20 Михаил Федоров (Фото:thedigital.gov.ua)

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что повесток в Дії не будет.

«Есть еще много проблем, которые нужно решить, и я считаю, что этими проблемами нужно заниматься. Поэтому повесток в Дії не будет, а над другими сервисами (для военных, — ред.) бывают разные обсуждения, но ничего нет в работе», — сказал он в интервью РБК-Украина.

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Министр добавил, что сейчас Минцифра и Минобороны прорабатывают цифровое удостоверение ветерана и возможность получать онлайн сервисы для ветеранов.

По его словам, еще один проект, касающийся военной сферы, — трансформация военно-врачебных комиссий (ВЛК).

«Это комиссии, через которые проходят ветераны, получившие ранения на поле боя. И сейчас там есть бесчеловечная бюрократия, так нельзя относиться к ветеранам. Поэтому мы помогаем цифровизировать это направление, внедрить медицинские электронные системы в госпиталях», — сказал Федоров.